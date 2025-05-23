Работникам Аппарата ВР хотят дать право на служебные квартиры: они могут претендовать на более чем 50 квартир

Планируется предоставить право работникам Аппарата Верховной Рады на служебные квартиры. Такое решение может быть принято сегодня на заседании правительства, пишет УНН со ссылкой на проект постановления.

УНН ранее сообщал, что руководитель Аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный весной 2024 года обратился в Кабинет министров с предложением включить работников аппарата ВР в категорию лиц, которым может быть предоставлено служебное жилье. В письме в Кабмин Штучный указывал, что в Аппарате ВР фонд жилых помещений составляет более 50 квартир, из которых определенная часть является свободными в связи с высвобождением народными депутатами прошлых созывов и законодательными изменениями порядка жилищного обеспечения народных депутатов.

Также указывалось, что свободные квартиры депутатов прошлых созывов учитываются на балансе ГП "Управление жилыми домами" и без законодательного урегулирования вопроса предоставления служебного жилья работникам Аппарата невозможно, что возлагает на предприятие ежегодные расходы на их содержание.

Проектом постановления КМУ, которое правительство планирует рассмотреть, предусматривается дополнение, перечня категорий работников, которым может быть предоставлено служебное жилое помещение следующим категориям работников:

работники Аппарата Верховной Рады Украины;

руководители и работники государственных предприятий и учреждений, относящихся к сфере управления Аппарата ВР.

Согласно пояснительной записке, государственные служащие Аппарата Верховной Рады Украины не могут воспользоваться своим правом на получение служебного жилья и находятся, таким образом, в неравных условиях по сравнению с государственными служащими ряда других государственных органов Украины.

Кроме того, сообщается, что из-за военных действий, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины, у 15 работников Аппарата ВР разрушено (повреждено) жилье, а следовательно, чрезвычайно остро стоит вопрос в обеспечении их служебным жильем.

УНН отмечает, что на балансах госпредприятий, находящихся в сфере управления Управления делами Аппарата ВР, есть 55 квартир, из них 25 от которых отказались нардепы и 30 из жилищного комплекса на Глубочицкой, которые сдают осенью, а должны были сдать в 2024 году.

Комитетская работа: сколько зарабатывают и как изменились зарплаты глав и руководителей секретариатов комитетов ВР

Дополнение

Председатель комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко предлагает Раде увеличить сумму денежных компенсаций, которую платят народным депутатам за аренду жилья, до 27 тысяч гривен.

Например, в марте денежные выплаты за аренду жилья получили 105 народных избранников. Абсолютное большинство из них получили 18 200 гривен компенсации за февраль. Пяти нардепам начислили компенсации за январь и февраль в пределах 34-38 тысяч гривен. Двое получили компенсацию 20 150 грн за январь.