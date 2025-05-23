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Працівникам Апарату ВР хочуть дати право на службові квартири: вони можуть претендувати на більш ніж 50 квартир

Київ • УНН

 • 542 перегляди

Уряд планує розширити перелік категорій працівників, які можуть отримати службове житло. До нього можуть додати працівників апарату ВР/

Працівникам Апарату ВР хочуть дати право на службові квартири: вони можуть претендувати на більш ніж 50 квартир

Планується надати право працівникам Апарату Верховної Ради на службові квартири. Таке рішення може бути ухвалене сьогодні на засіданні уряду, пише УНН з посиланням на проєкт постанови.

УНН раніше повідомляв, що керівник Апарату Верховної Ради Вячеслав Штучний навесні 2024 року звернувся до Кабінету міністрів з пропозицією включити працівників апарату ВР в категорію осіб, яким може бути надане службове житло. У листі до Кабміну Штучний вказував, що в Апараті ВР фонд житлових приміщень становить більше ніж 50 квартир, з яких певна частина є вільними у зв’язку з вивільненням народними депутатами минулих скликань та законодавчими змінами порядку житлового забезпечення народних депутатів.

Також вказувалось, що вільні квартири депутатів минулих скликань обліковуються на балансі ДП "Управління житловими будинками" і без законодавчого врегулювання питання надання службового житла працівникам Апарату неможливе, що покладає на підприємство щорічні витрати на їх утримання.

Проєктом постанови КМУ, яку уряд планує розглянути, передбачається доповнення, переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення наступним категоріям працівників:

  • працівники Апарату Верховної Ради України;
    • керівники і працівники державних підприємств і установ, що належать до сфери управління Апарату ВР.

      Згідно з пояснювальною запискою, державні службовці Апарату Верховної Ради України не можуть скористатися своїм правом на отримання службового житла та перебувають, таким чином, у нерівних умовах порівняно з державними службовцями низки інших державних органів України.

      Крім того, повідомляється, що через військові дії, спричинені збройною агресією рф проти України, у 15 працівників Апарату ВР зруйновано (пошкоджено) житло, а відтак надзвичайно гостро стоїть питання у забезпеченні їх службовим житлом.

      УНН зазначає, що на балансах дежпідприємств, що перебувають у сфері управління Управління справами Апарату ВР є 55 квартир, з них 25 від яких відмовилися нардепи та 30 з житлового комплексу на Глибочицькій, які здають восени, а мали здати у 2024 році.

      Комітетська робота: скільки заробляють і як змінилися зарплати голів та керівників секретаріатів комітетів ВР07.05.25, 18:25 • 63646 переглядiв

      Доповнення

      Голова комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко пропонує Раді збільшити суму грошових компенсацій, яку платять народним депутатам за оренду житла, до 27 тисяч гривень.

      Наприклад, у березні грошові виплати за оренду житла отримали 105 народних обранців. Абсолютна більшість з них отримали 18 200 гривень компенсації за лютий. П’ятьом нардепам нарахували компенсації за січень і лютий в межах 34-38 тисяч гривень. Двоє отримали компенсацію 20 150 грн за січень.

      Анна Мурашко

      Анна Мурашко

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