Рада може збільшити компенсацію депутатам за житло до 27 тисяч

Голова комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко пропонує Раді збільшити суму грошових компенсацій, яку платять народним депутатам за оренду житла, до 27 тисяч гривень. Про це йдеться у проєкті постанови, який був зареєстрований за № 13216, пише УНН.

Кошти для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера – у розрахунку 650,0 грн на добу залежно від кількості календарних днів місяця, відповідно: в січні, березні, травні, липні, серпні, жовтні, грудні – 20 150,0 грн на місяць, в квітні, червні, вересні, листопаді – 19 500,0 грн та в лютому – 18 200,0 грн

Ініціатори проєкту постанови пропонують внести зміни до кошторису та збільшити суму компенсації до 27 тисячі гривень.

У пояснювальній записці вказано, що компенсації депутатам потрібно підвищити через те, що індекс споживчих цін за період 2018-2024 років значно зріс.

Враховувуючи індекс споживчих цін за період 2018-2024 років, розмір компенсації мав би зрости за цей період в середньому більше на 77 відсотків, як приклад ріст цін на пальне збільшився в порівнянні з 2018 роком в 4,3 рази або на 400 відсотків, комунальні послуги в порівнянні з 2018 роком до 3,4 раз або в середньому на 59 відсотків