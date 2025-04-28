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Сухий Су-27

Рада може збільшити компенсацію депутатам за житло до 27 тисяч

Київ • УНН

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Сергій Кальченко пропонує збільшити компенсації нардепам за оренду житла через зростання цін з 2018 року. У березні 105 депутатів отримали виплати за житло.

Рада може збільшити компенсацію депутатам за житло до 27 тисяч

Голова комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко пропонує Раді збільшити суму грошових компенсацій, яку платять народним депутатам за оренду житла, до 27 тисяч гривень. Про це йдеться у проєкті постанови, який був зареєстрований за № 13216, пише УНН.

Кошти для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера – у розрахунку 650,0 грн на добу залежно від кількості календарних днів місяця, відповідно: в січні, березні, травні, липні, серпні, жовтні, грудні – 20 150,0 грн на місяць, в квітні, червні, вересні, листопаді – 19 500,0 грн та в лютому – 18 200,0 грн 

- сказано в пояснювальній записці.

Ініціатори проєкту постанови пропонують внести зміни до кошторису та збільшити суму компенсації до 27 тисячі гривень.

У пояснювальній записці вказано, що компенсації депутатам потрібно підвищити через те, що індекс споживчих цін за період 2018-2024 років значно зріс.

Враховувуючи індекс споживчих цін за період 2018-2024 років, розмір компенсації мав би зрости за цей період в середньому більше на 77 відсотків, як приклад ріст цін на пальне збільшився в порівнянні з 2018 роком в 4,3 рази або на 400 відсотків, комунальні послуги в порівнянні з 2018 роком до 3,4 раз або в середньому на 59 відсотків 

- говориться в пояснювальній записці.

Також наголошується, що згідно зі ст. 35 "Про статус народного депутата", у видатках на забезпечення діяльності Ради передбачаються кошти на оренду житла.

Право на отримання таких коштів мають депутати, які не мають житла у місті Києві та місце їх проживання, згідно з його реєстрацією, знаходиться на відстані понад 30 км від кордону Києва.

Довідка

У березні грошові виплати за оренду житла отримали 105 народних обранців. Абсолютна більшість з них отримали 18 200 гривень компенсації за лютий. П’ятьом нардепам нарахували компенсації за січень і лютий в межах 34-38 тисяч гривень. Двоє отримали компенсацію 20 150 грн за січень.

Доповнення

В Україні збільшили розмір субсидії на оренду житла та розширили перелік отримувачів. Допомогу можна отримати на оренду не лише квартири, а й кімнати, враховуються регіональні відмінності.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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