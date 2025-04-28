Рада может увеличить компенсацию депутатам за жилье до 27 тысяч
Киев • УНН
Сергей Кальченко предлагает увеличить компенсации нардепам за аренду жилья из-за роста цен с 2018 года. В марте 105 депутатов получили выплаты за жилье.
Председатель комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко предлагает Раде увеличить сумму денежных компенсаций, выплачиваемых народным депутатам за аренду жилья, до 27 тысяч гривен. Об этом говорится в проекте постановления, который был зарегистрирован под № 13216, пишет УНН.
Средства для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера – в расчете 650,0 грн в сутки в зависимости от количества календарных дней месяца, соответственно: в январе, марте, мае, июле, августе, октябре, декабре – 20 150,0 грн в месяц, в апреле, июне, сентябре, ноябре – 19 500,0 грн и в феврале – 18 200,0 грн
Инициаторы проекта постановления предлагают внести изменения в смету и увеличить сумму компенсации до 27 тысяч гривен.
В пояснительной записке указано, что компенсации депутатам нужно повысить из-за того, что индекс потребительских цен за период 2018-2024 годов значительно вырос.
Учитывая индекс потребительских цен за период 2018-2024 годов, размер компенсации должен был бы вырасти за этот период в среднем более чем на 77 процентов, как пример рост цен на топливо увеличился по сравнению с 2018 годом в 4,3 раза или на 400 процентов, коммунальные услуги по сравнению с 2018 годом до 3,4 раз или в среднем на 59 процентов
Также отмечается, что согласно ст. 35 "О статусе народного депутата", в расходах на обеспечение деятельности Рады предусматриваются средства на аренду жилья.
Право на получение таких средств имеют депутаты, не имеющие жилья в городе Киеве и место их проживания, согласно его регистрации, находится на расстоянии более 30 км от границы Киева.
Справка
В марте денежные выплаты за аренду жилья получили 105 народных избранников. Абсолютное большинство из них получили 18 200 гривен компенсации за февраль. Пять нардепов насчитали компенсации за январь и февраль в пределах 34-38 тысяч гривен. Двое получили компенсацию 20 150 грн за январь.
Дополнение
В Украине увеличили размер субсидии на аренду жилья и расширили перечень получателей. Помощь можно получить на аренду не только квартиры, но и комнаты, учитываются региональные отличия.