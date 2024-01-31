"Работаем над тем, чтобы вернуть из плена каждого украинца": в СБУ показали кадры обмена пленными
СБУ продемонстрировала кадры, как Украина вернула 207 граждан, в рамках 50-го обмена пленными с начала войны.
Глава Евросовета перед саммитом: обеспечение соглашения по пересмотру бюджета ЕС с 50 млрд евро для Украины жизненно важно
Обеспечение соглашения по пересмотру бюджета ЕС является жизненно важным для доверия к блоку и его обязательства оказывать непоколебимую поддержку Украине, заявил Мишель перед саммитом 1 февраля.
Предлагали сбежать в ЕС на основании поддельных документов: заблокированы новые схемы уклонения от мобилизации
СБУ заблокировала четыре схемы нелегального вывоза мужчин призывного возраста за границу по поддельным документам, задержав десять организаторов, которые брали за это до $12 000 в зависимости от срочности.
Суд ООН по делу Украина против россии признал, что рф нарушила договор организации - СМИ
Международный суд ООН признал, что россия нарушила часть антитеррористического договора ООН.
российская делегация не пришла на заседание Международного суда ООН по иску Украины - Чубаров
российская делегация не пришла на заседание Международного суда ООН в Гааге, где должны объявить решение о нарушении Россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации.
Авиакатастрофа в Броварах: мужчина украл карточку погибшего члена экипажа, ему грозит 8 лет за решеткой
Правонарушитель присвоил банковскую карточку члена экипажа, погибшего во время авиакатастрофм в Броварах, и в дальнейшем рассчитался ею 14 раз при приобретении различных товаров и снятии наличных. Ему грозит до 8 лет за решеткой.
Шольц обещает "сделать все", чтобы сплотить европейских партнеров для "огромной" поддержки Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал сплотить европейскую поддержку Украины накануне саммита ЕС.
Военных, которых рф якобы перевозила в самолете Ил-76, во время сегодняшнего обмена не было - ГУР
Сегодня во время обмена не вернули военнослужащих, которых россия якобы перевозила самолетом Ил-76.
Присвоили 1,7 млн гривен во время ремонта на территории "Парка Почайна": в столице будут судить бизнесмена и его сообщника
Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении киевского бизнесмена и его сообщника по факту растраты 1,7 млн грн при строительстве и реконструкции объектов в парке "Почайна".
"Мы ни о ком не забыли": Зеленский о 50-м обмене пленными
Во время последнего обмена пленными Украина освободила из российского плена 207 граждан, в том числе защитников Мариуполя.