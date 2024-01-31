"Работаем над тем, чтобы вернуть из плена каждого украинца": в СБУ показали кадры обмена пленными

Служба безопасности Украины показала видео освобождения из российского плена 207 украинцев, передает УНН.

Детали

Из плена освободили еще 207 украинцев. Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Жизнь каждого украинца - высшая ценность. Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца - сообщили в СБУ, добавив видео обмена пленными.

Напомним,

Сегодня состоялся 50-й обмен пленными. Украина вернула из российского пленв 207 своих граждан. Среди спасенных военнослужащих на этот раз 95 представителей Вооруженных Сил Украины, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников, 29 воинов Территориальной обороны и один представитель Национальной полиции Украины.

Военных, которых рф якобы перевозила в самолете Ил-76, во время сегодняшнего обмена не было - ГУР