“Працюємо над тим, щоб повернути з полону кожного українця”: в СБУ показали кадри обміну полоненими

Служба безпеки України показала відео звільння з російського полону 207 українців, передає УНН.

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З полону звільнили ще 207 українців. Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність. Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця - повідомили в СБУ, додавши відео обміну полоненими.

Нагадаємо

Сьогодні відбувся 50-й обмін полоненими. Україна повернула з російського полону 207 своїх громадян. Серед врятованих військовослужбовців цього разу 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України.

Військових, яких рф нібито перевозила у літаку Іл-76, під час сьогоднішнього обміну не було - ГУР