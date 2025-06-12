"Работа продолжается": Буданов анонсировал следующий этап обмена пленными в ближайшее время
Киев • УНН
Кирилл Буданов сообщил о подготовке нового этапа обмена пленными. Сегодня домой вернулись военные, среди которых защитники Мариуполя.
Следующий этап обмена, после сегодняшнего освобождения из российского плена очередной группы украинских военнослужащих с тяжелыми ранениями и болезнями, ожидается в ближайшее время, сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в Telegram, пишет УНН.
В ближайшее время ожидаем следующий этап обмена. Работа продолжается
По его словам, сегодня домой вернулись пехотинцы, моряки, десантники, нацгвардейцы, пограничники, бойцы Воздушных Сил и территориальной обороны, среди них - защитники Мариуполя, которые провели в плену более трех лет.
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"Защитники получат медицинскую помощь, реабилитацию и надлежащие выплаты", - отметил Буданов.
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