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"Работа продолжается": Буданов анонсировал следующий этап обмена пленными в ближайшее время

Киев • УНН

 • 820 просмотра

Кирилл Буданов сообщил о подготовке нового этапа обмена пленными. Сегодня домой вернулись военные, среди которых защитники Мариуполя.

"Работа продолжается": Буданов анонсировал следующий этап обмена пленными в ближайшее время

Следующий этап обмена, после сегодняшнего освобождения из российского плена очередной группы украинских военнослужащих с тяжелыми ранениями и болезнями, ожидается в ближайшее время, сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в Telegram, пишет УНН.

В ближайшее время ожидаем следующий этап обмена. Работа продолжается

- написал Буданов.

По его словам, сегодня домой вернулись пехотинцы, моряки, десантники, нацгвардейцы, пограничники, бойцы Воздушных Сил и территориальной обороны, среди них - защитники Мариуполя, которые провели в плену более трех лет.

Коордштаб: часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести, среди возвращенных - защитники Мариуполя12.06.25, 15:03 • 898 просмотров

"Защитники получат медицинскую помощь, реабилитацию и надлежащие выплаты", - отметил Буданов.

Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский12.06.25, 14:23 • 24687 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
Главное управление разведки Украины
Кирилл Буданов
Украина
Мариуполь
Tesla
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