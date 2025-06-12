"Работа продолжается": Буданов анонсировал следующий этап обмена пленными в ближайшее время

Следующий этап обмена, после сегодняшнего освобождения из российского плена очередной группы украинских военнослужащих с тяжелыми ранениями и болезнями, ожидается в ближайшее время, сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в Telegram, пишет УНН.

В ближайшее время ожидаем следующий этап обмена. Работа продолжается - написал Буданов.

По его словам, сегодня домой вернулись пехотинцы, моряки, десантники, нацгвардейцы, пограничники, бойцы Воздушных Сил и территориальной обороны, среди них - защитники Мариуполя, которые провели в плену более трех лет.

Коордштаб: часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести, среди возвращенных - защитники Мариуполя

"Защитники получат медицинскую помощь, реабилитацию и надлежащие выплаты", - отметил Буданов.

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