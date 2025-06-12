"Робота триває": Буданов анонсував наступний етап обміну полоненими найближчим часом

Наступний етап обміну, після сьогоднішнього визволення з російського полону чергової групи українських військовослужбовців із важкими пораненнями та хворобами, очікується найближчим часом, повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у Telegram, пише УНН.

Найближчим часом очікуємо наступний етап обміну. Робота триває - написав Буданов.

З його слів, сьогодні додому повернулися піхотинці, моряки, десантники, нацгвардійці, прикордонники, бійці Повітряних Сил та територіальної оборони, серед них - оборонці Маріуполя, які провели в полоні понад три роки.

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"Захисники отримають медичну допомогу, реабілітацію та належні виплати", - зазначив Буданов.

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