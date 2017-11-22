Пьяный ревнивец устроил резню в доме культуры в Ровенской области

Нетрезвый мужчина пришел к своей бывшей 51-летней жене на работу и устроил ссору из-за развода. Оскорблял нецензурной бранью и других работников учреждения. Впоследствии он ушел, но через час вернулся. Достав нож, начал всем угрожать и нанес им удары бывшей жене.

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Пострадавшая с ножевыми ранениями плеча и предплечья, ссадинами спины и живота после оказания помощи в Здолбуновской центральной районной больнице отпустили.

Злоумышленник сейчас в изоляторе временного содержания.

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По факту хулиганства с применением холодного оружия начато досудебное расследование. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 11 ноября в Ровенской области водитель напал с ножом на пешехода, который переходил дорогу.