Пьяный ревнивец устроил резню в доме культуры в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Полиция райцентра Здолбунов вчера задержала 60-летнего мужчину, который устроил резню в доме культуры. Об этом сообщили отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.
Нетрезвый мужчина пришел к своей бывшей 51-летней жене на работу и устроил ссору из-за развода. Оскорблял нецензурной бранью и других работников учреждения. Впоследствии он ушел, но через час вернулся. Достав нож, начал всем угрожать и нанес им удары бывшей жене.
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Пострадавшая с ножевыми ранениями плеча и предплечья, ссадинами спины и живота после оказания помощи в Здолбуновской центральной районной больнице отпустили.
Злоумышленник сейчас в изоляторе временного содержания.
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По факту хулиганства с применением холодного оружия начато досудебное расследование. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 11 ноября в Ровенской области водитель напал с ножом на пешехода, который переходил дорогу.