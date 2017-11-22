Пьяный ревнивец устроил резню в доме культуры в Ровенской области

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 74223 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 62608 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 70231 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 78172 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116912 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114844 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143237 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107372 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108799 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113349 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Пьяный ревнивец устроил резню в доме культуры в Ровенской области

Пьяный ревнивец устроил резню в доме культуры в Ровенской области

Киев  •  УНН

 • 17978 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Полиция райцентра Здолбунов вчера задержала 60-летнего мужчину, который устроил резню в доме культуры. Об этом сообщили отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.

Нетрезвый мужчина пришел к своей бывшей 51-летней жене на работу и устроил ссору из-за развода. Оскорблял нецензурной бранью и других работников учреждения. Впоследствии он ушел, но через час вернулся. Достав нож, начал всем угрожать и нанес им удары бывшей жене.

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Пострадавшая с ножевыми ранениями плеча и предплечья, ссадинами спины и живота после оказания помощи в Здолбуновской центральной районной больнице отпустили.

Злоумышленник сейчас в изоляторе временного содержания.

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По факту хулиганства с применением холодного оружия начато досудебное расследование. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 11 ноября в Ровенской области водитель напал с ножом на пешехода, который переходил дорогу.

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