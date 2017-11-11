Водій напав з ножем на пішохода, який переходив дорогу на Рівненщині

Подія сталася вчора, у селі Бабин невідомий водій автомобіля “Honda” наніс два удари ножем 25-річному чоловікові, який перетинав проїзну частину неподалік пішохідного переходу.

Сьогодні поліція затримала зловмисника. Підозрюваний повністю визнав свою вину та пояснив слідчим, що потерпілий раптово вийшов на проїжджу частину дороги та ледь не потрапив під колеса його авто. Між молодиками виник конфлікт, у ході якого водій і вчинив злочин.

Потерпілого каретою швидкої медичної допомоги доставили до Рівненської обласної клінічної лікарні, де у нього діагностували проникаюче ножове поранення черевної порожнини. Після проведеного оперативного втручання його життю нічого не загрожує.

“Слідчий вже повідомив зловмиснику про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. У понеділок у суді йому обиратимуть міру запобіжного заходу”, — зазначив начальник Гощанського відділення поліції Анатолій Цідилко.

Нагадаємо, 11 листопада у центрі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який з молотком напав на керівника одного із публічних акціонерних товариств.