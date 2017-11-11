Водитель напал с ножом на пешехода, который переходил дорогу в Ровенской области

Происшествие произошло вчера, в селе Бабий неизвестный водитель автомобиля “Honda” нанес два удара ножом 25-летнему мужчине, который пересекал проезжую часть возле пешеходного перехода.

Сегодня полиция задержала злоумышленника. Подозреваемый полностью признал свою вину и пояснил следователям, что потерпевший внезапно вышел на проезжую часть дороги и едва не попал под колеса его авто. Между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого водитель и совершил преступление.

Пострадавшего каретой скорой помощи доставили в Ровенскую областную клиническую больницу, где у него диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости. После проведенного оперативного вмешательства его жизни ничего не угрожает.

“Следователь уже сообщил злоумышленнику о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины. В понедельник в суде ему будут выбирать меру пресечения”, — отметил начальник Гощанского отделения полиции Анатолий Цидилко.

Напомним, 11 ноября в центре Киева правоохранители задержали мужчину, который с молотком напал на руководителя одного из публичных акционерных обществ.