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У Києві чоловік з молотком напав на керівника підприємства

У Києві чоловік з молотком напав на керівника підприємства

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. У центрі Києва затримано чоловіка, який з молотком напав на керівника одного із публічних акціонерних товариств. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook поліція Києва, передає УНН.

Інцидент трапився на вулиці Саксаганського у Печерському районі.

Попередньо встановлено, що заступник голови правління одного із ПАТ вийшов із приміщення та прямував до автомобіля. У цей момент до нього підбіг незнайомець і накинувся з молотком. Водій постраждалого, який перебував у машині, застосував травматичну зброю, а відтак поранив зловмисника у ногу.

Нападника затримали, це — житель Херсонської області, 1989 року народження. Потерпілого забрала “швидка”. Поліцейські проводять огляд місця події, спілкуються зі свідками, встановлюють мотиви вчинення правопорушення.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліціі. Після проведення першочергових слідчих дій буде надана правова кваліфікація події.

Як повідомляв УНН, чоловік із психічним захворюванням напав на поліцейського на Донеччині.

Українські Національні Новини

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