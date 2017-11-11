У Києві чоловік з молотком напав на керівника підприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У центрі Києва затримано чоловіка, який з молотком напав на керівника одного із публічних акціонерних товариств. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook поліція Києва, передає УНН.
Інцидент трапився на вулиці Саксаганського у Печерському районі.
Попередньо встановлено, що заступник голови правління одного із ПАТ вийшов із приміщення та прямував до автомобіля. У цей момент до нього підбіг незнайомець і накинувся з молотком. Водій постраждалого, який перебував у машині, застосував травматичну зброю, а відтак поранив зловмисника у ногу.
Нападника затримали, це — житель Херсонської області, 1989 року народження. Потерпілого забрала “швидка”. Поліцейські проводять огляд місця події, спілкуються зі свідками, встановлюють мотиви вчинення правопорушення.
Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліціі. Після проведення першочергових слідчих дій буде надана правова кваліфікація події.
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