Чоловік із психічним захворюванням напав на поліцейського на Донеччині

“У вересні 2016 року на працівника спеціального батальну поліції „Чернігів“, який ніс службу на блокпосту „Елеваторський міст“ міста Маріуполя напав місцевий житель. При цьому порушник намагався вбити правоохоронця. Нападника було затримано та передано поліції” — повідомили у прес-службі.

В ході розслідування встановлено, що на час вчинення злочину чоловік страждав хронічним психічним захворюванням, через яке не усвідомлював свої дії.

З урахуванням усіх обставин, Приморським районним судом прийнято рішеня госпіталізувати порушника до психіатричного закладу суворого режиму.

Нагадаємо, 7 листопада рецидивіст з мотиву помсти побив поліцейського на Одещині.