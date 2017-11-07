Рецидивіст з мотиву помсти побив поліцейського на Одещині

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ОДЕСА-КИЇВ. 7 листопада. УНН. В курортному селищі Затока 23-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння скоїв напад на дільничного офіцера поліції. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Нацполіції в Одеській області.

Зловмисник кілька разів ударив в обличчя старшого дільничного офіцера поліції сектору превенції Білгород-Дністровського відділу поліції.

У ході досудового слідства було встановлено, що 23-річний чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності та достроково звільнився з місць позбавлення волі. А так як співробітник поліції, на якого він напав, раніше викрив його у скоєнні злочину та притягнув до відповідальності, вирішив помститись правоохоронцю.

Суд призначив злоумиснику покарання у вигляді 1 року позбавлення волі.

Згідно висновку судово-медичної експертизи, виявлені у потерпілого тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозгової травми, струсу головного мозку, множинних саден і синців в області обличчя і кінцівок, відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.

“Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.345 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві) Кримінального кодексу України”, — зазначив начальник Білгород-Дністровського відділу поліції Євген Орлов.

Нагадаємо, в ніч з 4 на 5 листопада під час виклику на місце крадіжки поліцейські зустріли опір зловмисників, які кинули гранати у бік правоохоронців, внаслідок чого п’ятеро з них постраждали.

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