Рецидивист из мотивов мести избил полицейского в Одесской области

Злоумышленник несколько раз ударил в лицо старшего участкового офицера полиции сектора превенции Белгород-Днестровского отдела полиции.

В ходе досудебного следствия было установлено, что 23-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и досрочно освободился из мест лишения свободы. А так как сотрудник полиции, на которого он напал, ранее разоблачил его в совершении преступления и привлек к ответственности, решил отомстить милиционеру.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года лишения свободы.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, обнаруженные у пострадавшего телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, множественных ссадин и синяков в области лица и конечностей, относятся к категории легких телесных повреждений.

“Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.345 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) Уголовного кодекса Украины”, — отметил начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.

Напомним, в ночь с 4 на 5 ноября во время вызова на место кражи полицейские встретили сопротивление злоумышленников, которые бросили гранаты в сторону правоохранителей, в результате чего пятеро из них пострадали.