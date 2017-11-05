У Дніпрі поліцейських закидали гранатами

"Подія сталася в ніч з 4 на 5 листопада у Самарському районі Дніпра. Під час виїзду на виклик “квартирна крадіжка” підозрювані почали чинити опір. Вони застосували 2 гранати, попередньо Ф-1 та РГД-5, і вогнепальну зброю", - повідомили правоохоронці.

Всім постраждалим надана медична допомога. Поліція вживає всі необхідні заходи для встановлення обставин події та затримання зловмисників.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу ...).

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