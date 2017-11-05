В Днепре полицейских забросали гранатами

"ЧП произошло в ночь с 4 на 5 ноября в Самарском районе Днепра. Во время выезда на вызов "квартирная кража" подозреваемые начали сопротивляться. Они применили 2 гранаты, предварительно Ф-1 и РГД-5, и огнестрельное оружие", - сообщили правоохранители.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Полиция принимает все необходимые меры для установления обстоятельств происшествия и задержанию злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа ...).

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