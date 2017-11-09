Мужчина с психическим заболеванием напал на полицейского в Донецкой области

“В сентябре 2016 на работника специального батальная полиции” Чернигов “, который нес службу на блокпосту” Елеваторський городов “города Мариуполя напал местный житель. При этом нарушитель пытался убить милиционера. Нападавший был задержан и передан полиции”, — сообщили в пресс-службе.

В ходе расследования установлено, что в момент совершения преступления мужчина страдал хроническим психическим заболеванием, из-за которого не осознавал свои действия.

С учетом всех обстоятельств, Приморским районным судом принято решение госпитализировать нарушителя в психиатрическое учреждение строгого режима.

Напомним, 7 ноября рецидивист по причине мести избил полицейского в Одесской области.