Мужчина с психическим заболеванием напал на полицейского в Донецкой области
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Мариуполе 26-летний местный житель, который совершил разбойное нападение на полицейского с целью завладения его оружием, нуждается в лечении в специализированном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
“В сентябре 2016 на работника специального батальная полиции” Чернигов “, который нес службу на блокпосту” Елеваторський городов “города Мариуполя напал местный житель. При этом нарушитель пытался убить милиционера. Нападавший был задержан и передан полиции”, — сообщили в пресс-службе.
В ходе расследования установлено, что в момент совершения преступления мужчина страдал хроническим психическим заболеванием, из-за которого не осознавал свои действия.
С учетом всех обстоятельств, Приморским районным судом принято решение госпитализировать нарушителя в психиатрическое учреждение строгого режима.
Напомним, 7 ноября рецидивист по причине мести избил полицейского в Одесской области.