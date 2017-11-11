В Киеве мужчина с молотком напал на руководителя предприятия

Инцидент произошел на улице Саксаганского в Печерском районе.

Предварительно установлено, что заместитель председателя правления одного из ОАО вышел из помещения и направлялся к автомобилю. В этот момент к нему подбежал незнакомец и набросился с молотком. Водитель пострадавшего, который находился в машине, применил травматическое оружие, а затем ранил злоумышленника в ногу.

Нападающий задержали, это - житель Херсонской области, 1989 года рождения. Пострадавшего забрала "скорая". Полицейские проводят осмотр места происшествия, общаются со свидетелями, устанавливают мотивы совершения правонарушения.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события.

Как сообщал УНН, человек с психическим заболеванием напал на полицейского в Донецкой области.