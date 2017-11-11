В Киеве мужчина с молотком напал на руководителя предприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В центре Киева задержан мужчина, который с молотком напал на руководителя одного из публичных акционерных обществ. Об этом сообщает на своей странице в Facebook полиция Киева, передает УНН.
Инцидент произошел на улице Саксаганского в Печерском районе.
Предварительно установлено, что заместитель председателя правления одного из ОАО вышел из помещения и направлялся к автомобилю. В этот момент к нему подбежал незнакомец и набросился с молотком. Водитель пострадавшего, который находился в машине, применил травматическое оружие, а затем ранил злоумышленника в ногу.
Нападающий задержали, это - житель Херсонской области, 1989 года рождения. Пострадавшего забрала "скорая". Полицейские проводят осмотр места происшествия, общаются со свидетелями, устанавливают мотивы совершения правонарушения.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события.
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