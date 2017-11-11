В Киеве мужчина с молотком напал на руководителя предприятия

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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 11353 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 44268 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 64813 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 72247 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 74414 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 61439 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 99054 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100715 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 130554 просмотра

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В Киеве мужчина с молотком напал на руководителя предприятия

В Киеве мужчина с молотком напал на руководителя предприятия

Киев  •  УНН

 • 12932 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В центре Киева задержан мужчина, который с молотком напал на руководителя одного из публичных акционерных обществ. Об этом сообщает на своей странице в Facebook полиция Киева, передает УНН.

Инцидент произошел на улице Саксаганского в Печерском районе.

Предварительно установлено, что заместитель председателя правления одного из ОАО вышел из помещения и направлялся к автомобилю. В этот момент к нему подбежал незнакомец и набросился с молотком. Водитель пострадавшего, который находился в машине, применил травматическое оружие, а затем ранил злоумышленника в ногу.

Нападающий задержали, это - житель Херсонской области, 1989 года рождения. Пострадавшего забрала "скорая". Полицейские проводят осмотр места происшествия, общаются со свидетелями, устанавливают мотивы совершения правонарушения.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события.

Как сообщал УНН, человек с психическим заболеванием напал на полицейского в Донецкой области.

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