П'яний ревнивець влаштував різанину в будинку культури на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Поліція райцентру Здолбунів вчора затримала 60-річного чоловіка, який влаштував різанину в будинку культури. Про це повідомили відділ комунікації поліції Рівненської області, передає УНН.
Нетверезий чоловік прийшов до своєї колишньої 51-річної дружини на роботу та влаштував сварку через розлучення. Ображав нецензурною лайкою й інших працівників закладу. Згодом він пішов, але через годину повернувся. Діставши ніж, почав усім погрожувати та завдав ним удари колишній дружині.
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Потерпілу з ножовими пораненнями плеча та передпліччя, осадненнями спини та живота після надання допомоги у Здолбунівській центральній районній лікарні відпустили.
Зловмисник нині в ізоляторі тимчасового тримання.
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За фактом хуліганства із застосуванням холодної зброї розпочато досудове розслідування. Вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, 11 листопада на Рівненщині водій напав з ножем на пішохода, який переходив дорогу.