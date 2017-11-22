П'яний ревнивець влаштував різанину в будинку культури на Рівненщині

Нетверезий чоловік прийшов до своєї колишньої 51-річної дружини на роботу та влаштував сварку через розлучення. Ображав нецензурною лайкою й інших працівників закладу. Згодом він пішов, але через годину повернувся. Діставши ніж, почав усім погрожувати та завдав ним удари колишній дружині.

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Потерпілу з ножовими пораненнями плеча та передпліччя, осадненнями спини та живота після надання допомоги у Здолбунівській центральній районній лікарні відпустили.

Зловмисник нині в ізоляторі тимчасового тримання.

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За фактом хуліганства із застосуванням холодної зброї розпочато досудове розслідування. Вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 11 листопада на Рівненщині водій напав з ножем на пішохода, який переходив дорогу.