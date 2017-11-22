П'яний чоловік ледь не вбив 6-місячне немовля на Донеччині

“Поліцейські прибули на місце саме у той час, коли 41-річний чоловік душив подушкою 6-місячну дитину. Правоохоронцям вдалося вчасно зупинити чоловіка. Наразі немовля знаходиться у лікарні Маріуполя. Життю хлопчика нічого не загрожує” — повідомили в поліції.

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У малюка виявили травми голови, обличчя та сліди задухи.

Попередньо дії нетверезого вітчима кваліфіковано, як замах на умисне вбивство.

Як повідомляв УНН, на Львівщині внаслідок пожежі загинув дворічний хлопчик.

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