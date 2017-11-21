На Львівщині внаслідок пожежі загинув дворічний хлопчик

За даними рятувальників, пожежа сталася вчора увечорі в селі Чаниж Буського району.

"На момент пожежі у будинку спав 2-річний хлопчик. Дідусь побачив дим із будинку й негайно кинувся рятувати дитину. Внаслідок пожежі хлопчик отримав опіки та у стані середньої важкості був госпіталізований до Буської центральної районної лікарні. Пізніше його було доправлено до реанімаційного відділення комунальної 8-ї міської клінічної лікарні міста Львова, де він помер", - зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, в єврейському кварталі Умані сталася пожежа.