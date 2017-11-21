Во Львовской области в результате пожара погиб двухлетний мальчик

По данным спасателей, пожар произошел вчера вечером в селе Чаныж Бугского района.

"На момент пожара в доме спал 2-летний мальчик. Дедушка увидел дым из дома и немедленно бросился спасать ребенка. В результате пожара мальчик получил ожоги и в состоянии средней тяжести был госпитализирован в Бугскую центральную районную больницу. Позже его доставили в реанимационное отделение коммунальной 8-й городской клинической больницы города Львова, где он скончался", - отметили в ГСЧС.

Напомним, в еврейском квартале Умани произошел пожар.