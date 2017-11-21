В єврейському кварталі Умані сталася пожежа

“Горить надвірна споруда на території єврейського кварталу. Зараз туди виїхали дві машини пожежно-рятувального підрозділу. Потерпілих немає. Проводиться ліквідація”, — повідомили у ДСНС.

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Наразі причини пожежі невідомі, рятувальники з’ясовують обставини інциденту.

Нагадаємо, у вересні цього року в Умані стався вибух, внаслідок якого постраждало двоє громадян Ізраїлю. В цей час у місті проходили масові заходи з нагоди святкування Рош-Га-Шана, які відвідали понад 30 тис. іноземних гостей.

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