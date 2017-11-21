В еврейском квартале Умани произошел пожар

“Горит надворная постройка на территории еврейского квартала. Сейчас туда выехали две машины пожарно-спасательного подразделения. Пострадавших нет. Проводится ликвидация”, — сообщили в ДСНС.

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Пока причины пожара неизвестны, спасатели выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, в сентябре этого года в Умани произошел взрыв, в результате которого пострадали двое граждан Израиля. В это время в городе проходили массовые мероприятия по случаю празднования Рош-га-Шана, которые посетили более 30 тыс. иностранных гостей.

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