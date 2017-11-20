Під Києвом сталася пожежа на складі будматеріалів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Броварах у Київській області сталася пожежа у виробничо-складській будівлі з виготовлення сендвіч-панелей. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
Пожежа сталася 19 листопада о 21:10 на вулиці Олександра Білана, 1 в одноповерховій виробничо-складській будівлі ТОВ "Каман".
О 23:38 підрозділи ДСНС ліквідували пожежу, яка розповсюдилася на 1,5 тис. кв. м. Її ліквідовували 42 рятувальники.
Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, пожежа сталася у великому столичному ТЦ плитки та сантехніки.