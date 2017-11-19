Пожежу у великому столичному ТЦ плитки та сантехніки ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Києві ліквідували пожежу у великому ТЦ плитки та сантехніки на вулиці Булаховського, передає кореспондент УНН.
"Постраждалих немає. Маштаби втрат і збитків встановлюються", - повідомили кореспонденту УНН на місці подій.
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Нагадаємо, у Києві загорівся великий ТЦ плитки та сантехніки на вулиці Булаховського. На місці працювали швидка і поліція.