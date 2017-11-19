Пожежу у великому столичному ТЦ плитки та сантехніки ліквідували

"Постраждалих немає. Маштаби втрат і збитків встановлюються", - повідомили кореспонденту УНН на місці подій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кропивницькому на ходу загорілась автівка

Нагадаємо, у Києві загорівся великий ТЦ плитки та сантехніки на вулиці Булаховського. На місці працювали швидка і поліція.