У Кропивницькому на ходу загорілась автівка

“Патрульні прибули на місце події і з’ясували, що авто Toyota загорілося прямо під час руху. На момент, коли приїхали патрульні, в машині був лише водій, чоловік не постраждав”, — повідомили в прес-службі.

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Також в прес-службі додали, що в автівки вигорів моторний відсік.

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На місці події працювали рятувальники, які ліквідували полум’я.