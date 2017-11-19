У Кропивницькому на ходу загорілась автівка
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сьогодні у Кропивницькому на вулиці Жадова під час руху загорівся автомобіль Toyota. Про це повідомила прес-служба Управління патрульної поліції Кропивницького, передає УНН.
“Патрульні прибули на місце події і з’ясували, що авто Toyota загорілося прямо під час руху. На момент, коли приїхали патрульні, в машині був лише водій, чоловік не постраждав”, — повідомили в прес-службі.
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Також в прес-службі додали, що в автівки вигорів моторний відсік.
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На місці події працювали рятувальники, які ліквідували полум’я.