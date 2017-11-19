В Кропивницкому на ходу загорелась машина
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сегодня в Кропивницкому на улице Жадова во время движения загорелся автомобиль Toyota. Об этом сообщила пресс-служба Управления патрульной полиции Кропивницкого, передает УНН.
"Патрульные прибыли на место происшествия и выяснили, что авто Toyota загорелся прямо во время движения. На момент, когда приехали патрульные, в машине был только водитель, мужчина не пострадал", - сообщили в пресс-службе.
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Также в пресс-службе добавили, что у машины выгорел моторный отсек.
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На месте происшествия работали спасатели, которые ликвидировали пламя.