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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 14050 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 46437 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 66637 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 73827 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 75532 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 61832 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 99356 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100723 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Кропивницкому на ходу загорелась машина

В Кропивницкому на ходу загорелась машина

Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сегодня в Кропивницкому на улице Жадова во время движения загорелся автомобиль Toyota. Об этом сообщила пресс-служба Управления патрульной полиции Кропивницкого, передает УНН.

"Патрульные прибыли на место происшествия и выяснили, что авто Toyota загорелся прямо во время движения. На момент, когда приехали патрульные, в машине был только водитель, мужчина не пострадал", - сообщили в пресс-службе.

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Также в пресс-службе добавили, что у машины выгорел моторный отсек.

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На месте происшествия работали спасатели, которые ликвидировали пламя.

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