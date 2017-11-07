У Києві згоріло авто водія екс-міністра Пивоварського
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У столиці згорів автомобіль водія колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Друзі, у мене все ок, дякую за турботу. Згоріла автівка мого водія, постраждалих немає. Що трапилося? Не знаю. Поліція розслідує подію", - написав екс-міністр.
Зазначимо, в управління ДСНС Києва повідомили, що за ніч в столиці загорілись дві автівки - Skoda Fabia та Audi. Під час інцидентів ніхто не постраждав.
Як повідомляв УНН, в Одесі за ніч згоріло близько 10 автомобілів.