В Киеве сгорело авто водителя экс-министра Пивоварского

"Друзья, у меня все ок, спасибо за заботу. Сгорела машина моего водителя, пострадавших нет. Что случилось? Не знаю. Полиция расследует происшествие", - написал экс-министр.

Отметим, в управление ГСЧС Киева сообщили, что за ночь в столице загорелись два автомобиля - Skoda Fabia и Audi. Во время инцидентов никто не пострадал.

Как сообщал УНН, в Одессе за ночь сгорело около 10 автомобилей.