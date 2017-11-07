В Киеве сгорело авто водителя экс-министра Пивоварского
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В столице сгорел автомобиль водителя бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Друзья, у меня все ок, спасибо за заботу. Сгорела машина моего водителя, пострадавших нет. Что случилось? Не знаю. Полиция расследует происшествие", - написал экс-министр.
Отметим, в управление ГСЧС Киева сообщили, что за ночь в столице загорелись два автомобиля - Skoda Fabia и Audi. Во время инцидентов никто не пострадал.
Как сообщал УНН, в Одессе за ночь сгорело около 10 автомобилей.