В Одесі за ніч згоріло близько 10 автомобілів

“Три пожежі із проміжком в одну годину. Близько 3:00 на території житлового масиву „Райдужний“ загорілися припарковані на автостоянці автомобілі. В результаті п’ять автомобілів згоріли повністю, а чотири пошкоджені частково. Наступна пожежа сталася на вулиці Базарній, в районі Успенського провулка, від вогню постраждали п’ять машин. І вже близько 5:30, загорілися автомобілі на вулиці Рекордній. Деякі з п’яти легковиків згоріли повністю”, — зазначилти в ДСНС.

За інформацією ДСНС, ймовірною причиною пожежі став підпал, бо на капоті одного з авто знайшли залишки пластикової пляшки, дроту і батарейки.

Нагадаємо, 6 листопада у смт Солотвино на Закарпатті сталася пожежа на території однієї з баз відпочинку.