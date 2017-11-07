В Одессе за ночь сгорело около 10 автомобилей

“Три пожара с промежутком в один час. Около 3:00 на территории жилого массива „Радужный“ загорелись припаркованные на автостоянке автомобили. В результате пять автомобилей сгорели полностью, а четыре повреждены частично. Следующий пожар произошел на улице Базарной, в районе Успенского переулка, от огня пострадали пять машин. И уже около 5:30, загорелись автомобили на улице Рекордной. Некоторые из пяти легковушек сгорели полностью”, — зазначилты в ГСЧС.

По информации ГСЧС, вероятной причиной пожара стал поджог, так как на капоте одного из авто нашли остатки пластиковой бутылки, провода и батарейки.

Напомним, 6 ноября в пгт Солотвино на Закарпатье произошел пожар на территории одной из баз отдыха.