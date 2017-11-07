В Одессе за ночь сгорело около 10 автомобилей

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 3458 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 65517 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133453 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108713 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111127 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108999 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101592 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106133 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102858 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Одессе за ночь сгорело около 10 автомобилей

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ОДЕССА-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня ночью в Одессе в спальных микрорайонах произошло несколько пожаров. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

“Три пожара с промежутком в один час. Около 3:00 на территории жилого массива „Радужный“ загорелись припаркованные на автостоянке автомобили. В результате пять автомобилей сгорели полностью, а четыре повреждены частично. Следующий пожар произошел на улице Базарной, в районе Успенского переулка, от огня пострадали пять машин. И уже около 5:30, загорелись автомобили на улице Рекордной. Некоторые из пяти легковушек сгорели полностью”, — зазначилты в ГСЧС.

По информации ГСЧС, вероятной причиной пожара стал поджог, так как на капоте одного из авто нашли остатки пластиковой бутылки, провода и батарейки.

Напомним, 6 ноября в пгт Солотвино на Закарпатье произошел пожар на территории одной из баз отдыха.

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