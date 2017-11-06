На базі відпочинку в Закарпатській області сталася пожежа

“О 4:45 06 листопада в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про пожежу на території однієї з баз відпочинку, що розташована в смт Солотвино Тячівського району. Горіло п’ять дерев’яних будиночків. База відпочинку „Буковина“ не працювала, відпочиваючих на території не було”, — повідомили в ДСНС.

Площа пожежі складала близько 220 кв. м.

Пожежу було локалізовано о 5:45, ліквідація пожежі тривала до 7:00.

Наразі причина пожежі невідома, її встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 1 листопада сталася пожежа на території санаторію в Одесі.