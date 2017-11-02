В Одесі горить будівля санаторію "Червоні зорі"

За словами очевидців, пожежа почалася близько 22:00. Вогонь швидко охопив будівлю.

Наразі вогнеборці локалізували пожежу, що дозволило завадити поширенню вогню на розташовані по сусідству приватні будинки.

За попередньою інформацією, корпус, що палає, не житловий, жертв та постраждалих нема.

Як повідомляв УНН, у центрі реабілітації дітей в Хмельницькому сталась пожежа.