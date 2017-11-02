В Одессе горит здание санатория "Красные зори"
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня в санатории “Красные зори” на 9-й станции Большого Фонтана возник пожар. Об этом корреспонденту УНН сообщили очевидцы происшествия.
По словам очевидцев, пожар начался около 22:00. Огонь быстро охватил здание.
Сейчас пожарные локализовали пожар, что позволило помешать распространению огня на расположенные по соседству частные дома.
По предварительной информации, корпус, который охватил пожар, не жилой, жертв и пострадавших нет.
Как сообщал УНН, в центре реабилитации детей в Хмельницком произошел пожар.