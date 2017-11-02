В Одессе горит здание санатория "Красные зори"

По словам очевидцев, пожар начался около 22:00. Огонь быстро охватил здание.

Сейчас пожарные локализовали пожар, что позволило помешать распространению огня на расположенные по соседству частные дома.

По предварительной информации, корпус, который охватил пожар, не жилой, жертв и пострадавших нет.

Как сообщал УНН, в центре реабилитации детей в Хмельницком произошел пожар.