У центрі реабілітації дітей в Хмельницькому сталась пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Хмельницькому в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей сталася пожежа, під час якої врятували 38 дітей. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, передає УНН.
У вівторок 31 жовтня о 21:21 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Хмельницькому на вул.Конєва виникла пожежа в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей "Подолянчик".
За підвищеним номером виклику на місце події були направлені пожежно-рятувальні підрозділи Хмельницького гарнізону.
Рятувальники разом з персоналом центру евакуювали дітей та почали гасіння пожежі в актовому залі, яка на той момент поширилась на площу 50 кв.м. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати в засобах захисту органів зору та дихання.
Бійцям ДСНС вдалось врятувати 38 дітей. Вихованців закладу транспортували в найближчий заклад з нічним перебування дітей.
Пожежу локалізували о 21:37 та ліквідували о 21:42.
Загалом до ліквідації пожежі залучалось сім одиниць техніки та 30 рятувальників.
Причини пожежі наразі встановлюються. Під час пожежі ніхто не постраждав.
Як повідомляв УНН, в Авдіївці при пожежі в п'ятиповерховому будинку загинуло двоє чоловіків.