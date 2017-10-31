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В Авдіївці під час пожежі в "хрущовці" загинуло двоє чоловіків

В Авдіївці під час пожежі в "хрущовці" загинуло двоє чоловіків

Київ • УНН

 • 8304 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Авдіївці при пожежі в п'ятиповерховому будинку загинуло двоє чоловіків. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

За інформацією прес-служби, у вівторок 31 жовтня о 13:30 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у квартирі 5-поверхового житлового будинку на вул.Гагаріна в Авдіївці.

"Рятувальники встановили, що горіння відбувається всередині квартири та спостерігається щільне задимлення. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі рятувальники виявили тіла 2 чоловіків без ознак життя", - повідомили в ДСНС.

О 13:57 пожежу локалізували, о 14:19 — ліквідували. До гасіння залучалося 11 чоловік особового складу та дві одиниці техніки.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Як повідомляв УНН, у Солом'янському районі Києва пожежники ліквідували пожежу в одному із ресторанів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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