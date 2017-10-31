В Авдеевке во время пожара в "хрущевке" погибли двое мужчин

По информации пресс-службы, во вторник 31 октября в 13:30 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире 5-этажного жилого дома на ул.Гагарина в Авдеевке.

"Спасатели установили, что горение происходит внутри квартиры и наблюдается плотное задымление. Во время проведения разведки и тушения пожара спасатели обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни", - сообщили в ГСЧС.

В 13:57 пожар был локализован, в 14:19 - ликвидирован. К тушению привлекалось 11 человек личного состава и две единицы техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Как сообщал УНН, в Соломенском районе Киева пожарные ликвидировали пожар в одном из ресторанов.