В Авдеевке во время пожара в "хрущевке" погибли двое мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Авдеевке при пожаре в пятиэтажном доме погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
По информации пресс-службы, во вторник 31 октября в 13:30 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире 5-этажного жилого дома на ул.Гагарина в Авдеевке.
"Спасатели установили, что горение происходит внутри квартиры и наблюдается плотное задымление. Во время проведения разведки и тушения пожара спасатели обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни", - сообщили в ГСЧС.
В 13:57 пожар был локализован, в 14:19 - ликвидирован. К тушению привлекалось 11 человек личного состава и две единицы техники.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Как сообщал УНН, в Соломенском районе Киева пожарные ликвидировали пожар в одном из ресторанов.