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В одному з ресторанів Києва сталась пожежа

В одному з ресторанів Києва сталась пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Солом'янському районі Києва пожежні ліквідували пожежу в одному із ресторанів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

За її інформацією, 30 жовтня о 18.50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу у витяжній системі ресторану, що знаходиться у підвальному приміщенні 5-поверхового будинку на вул. Антонова, 4.

На місце події прибули рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття вогонь вже встиг розповсюдитися вентиляційною шахтою до 5 поверху. Вже о 19.29 пожежу було локалізовано, а о 19.36 - ліквідовано.

Внаслідок пожежі пошкоджено вентиляційну шахту на площі 20 кв.м. Травмованих та загиблих немає.

На місці пожежі працювало 26 осіб особового складу та 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Як повідомляв УНН, два котеджі бази відпочинку згоріли на Закарпатті.

 

Українські Національні Новини

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