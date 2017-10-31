В одному з ресторанів Києва сталась пожежа

За її інформацією, 30 жовтня о 18.50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу у витяжній системі ресторану, що знаходиться у підвальному приміщенні 5-поверхового будинку на вул. Антонова, 4.

На місце події прибули рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття вогонь вже встиг розповсюдитися вентиляційною шахтою до 5 поверху. Вже о 19.29 пожежу було локалізовано, а о 19.36 - ліквідовано.

Внаслідок пожежі пошкоджено вентиляційну шахту на площі 20 кв.м. Травмованих та загиблих немає.

На місці пожежі працювало 26 осіб особового складу та 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

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