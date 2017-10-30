Два котеджі бази відпочинку згоріли на Закарпатті

Повідомлення про пожежу на території однієї з баз відпочинку на вулиці Гагаріна в Солотвино рятувальники отримали 29 жовтня о 23:26.

На момент прибуття рятувальних підрозділів вогонь вже повністю охопив два дерев’яні будинки котеджного типу. Також, через сильні пориви вітру та щільну забудову, існувала загроза перекидання полум'я на інші споруди бази відпочинку.

Спільними зусиллями, о 00:18 30 жовтня, пожежу локалізували, ліквідація ж тривала до 00:35. Пожежу ліквідовували 9 рятувальників, три одиниці техніки та плаваюча мотопомпа.

Завдана матеріальна шкода встановлюється, адже вогонь встиг знищити два дерев’яні будинки площею 20 та 28 кв. м.

Обставини виникнення пожежі з’ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, через пожежу в столичному "гуртожитку" для переселенців відкрили провадження.