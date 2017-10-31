В одном из ресторанов Киева произошел пожар

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37675 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101466 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154702 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115693 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116083 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112301 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104111 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107017 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103521 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В одном из ресторанов Киева произошел пожар

В одном из ресторанов Киева произошел пожар

Киев  •  УНН

 • 8949 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Соломенском районе Киева пожарные ликвидировали пожар в одном из ресторанов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

По ее информации, 30 октября в 18.50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре в вытяжной системе ресторана, находящегося в подвальном помещении 5-этажного дома на ул. Антонова, 4.

На место происшествия прибыли спасатели 3-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент прибытия огонь уже успел распространиться вентиляционной шахтой до 5 этажа. Уже в 19.29 пожар был локализован, а в 19.36 - ликвидирован.

В результате пожара повреждена вентиляционная шахта на площади 20 кв.м. Травмированных и погибших нет.

На месте пожара работало 26 человек личного состава и 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Как сообщал УНН, два коттеджа базы отдыха сгорели на Закарпатье.

 

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