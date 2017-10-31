В одном из ресторанов Киева произошел пожар

По ее информации, 30 октября в 18.50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре в вытяжной системе ресторана, находящегося в подвальном помещении 5-этажного дома на ул. Антонова, 4.

На место происшествия прибыли спасатели 3-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент прибытия огонь уже успел распространиться вентиляционной шахтой до 5 этажа. Уже в 19.29 пожар был локализован, а в 19.36 - ликвидирован.

В результате пожара повреждена вентиляционная шахта на площади 20 кв.м. Травмированных и погибших нет.

На месте пожара работало 26 человек личного состава и 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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