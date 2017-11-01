В центре реабилитации детей в Хмельницком произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Хмельницком в центре социально-психологической реабилитации детей произошел пожар, во время которой спасли 38 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области, передает УНН.
Во вторник 31 октября в 21:21 к спасателям поступило сообщение о том, что в Хмельницком на ул.Конева возник пожар в Центре социально-психологической реабилитации детей "Подолянчик".
По повышенному номеру вызова на место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Хмельницкого гарнизона.
Спасатели вместе с персоналом центра эвакуировали детей и начали тушение пожара в актовом зале, который на тот момент распространился на площадь 50 кв.м. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в средствах защиты органов зрения и дыхания.
Бойцам ГСЧС удалось спасти 38 детей. Воспитанников учреждения транспортировали в ближайшее заведение с ночным пребыванием детей.
Пожар локализован в 21:37 и ликвидирован в 21:42.
Всего к ликвидации пожара привлекалось семь единиц техники и 30 спасателей.
Причины пожара устанавливаются. Во время пожара никто не пострадал.
Как сообщал УНН, в Авдеевке при пожаре в пятиэтажном доме погибли два человека.