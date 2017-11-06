На базе отдіха в Закарпатской области произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня утром в пгт Солотвино на Закарпатье произошел пожар на территории одной из баз отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций, передает УНН.
“В 4:45 6 ноября в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на территории одной из баз отдыха, расположенной в пгт Солотвино Тячевского района. Горело пять деревянных домиков. База отдыха „Буковина“ не работала, отдыхающих на территории не было”, — сообщили в ГСЧС.
Площадь пожара составляла около 220 кв. м.
Пожар был локализован в 5:45, ликвидация пожара продолжалась до 7:00.
Сейчас причина пожара неизвестна, ее устанавливают правоохранители.
Напомним, 1 ноября произошел пожар на территории санатория в Одессе.