На базе отдіха в Закарпатской области произошел пожар

“В 4:45 6 ноября в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на территории одной из баз отдыха, расположенной в пгт Солотвино Тячевского района. Горело пять деревянных домиков. База отдыха „Буковина“ не работала, отдыхающих на территории не было”, — сообщили в ГСЧС.

Площадь пожара составляла около 220 кв. м.

Пожар был локализован в 5:45, ликвидация пожара продолжалась до 7:00.

Сейчас причина пожара неизвестна, ее устанавливают правоохранители.

Напомним, 1 ноября произошел пожар на территории санатория в Одессе.