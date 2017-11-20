Под Киевом произошел пожар на складе стройматериалов

Пожар произошел 19 ноября в 21:10 на улице Александра Билана, 1 в одноэтажном производственно-складском здании ООО "Каман".

В 23:38 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар, который распространился на 1,5 тыс. кв. м. Ее ликвидировали 42 спасателя.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, пожар произошел в большом столичном ТЦ плитки и сантехники.