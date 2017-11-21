За минулий тиждень на пожежах загинуло 35 осіб

"Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 217 надзвичайні події, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 37 осіб. Ліквідовано 819 пожеж, врятовано на пожежах 33 особи та не допущено знищення вогнем 342 будівлі і 44 од. техніки. На пожежах загинуло 35 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн. 323 тис. грн", - йдеться в повідомленні

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Також у відомстві повідомляють, що "впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 292 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 4675 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн".

"Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 11 осіб" - проінформувало ДСНС.

Нагадаємо, у ході проведення робіт з гуманітарного розмінування в Калинівці Вінницької області виявлено та вилучено 3 тис. 746 вибухонебезпечних предметів.