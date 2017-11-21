За минулий тиждень на пожежах загинуло 35 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Впродовж минулого тижня (з 13.11 по 19.11) підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснювали виїзди для проведення заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ДСНС.
"Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 217 надзвичайні події, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 37 осіб. Ліквідовано 819 пожеж, врятовано на пожежах 33 особи та не допущено знищення вогнем 342 будівлі і 44 од. техніки. На пожежах загинуло 35 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн. 323 тис. грн", - йдеться в повідомленні
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Також у відомстві повідомляють, що "впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 292 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 4675 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн".
"Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 11 осіб" - проінформувало ДСНС.
Нагадаємо, у ході проведення робіт з гуманітарного розмінування в Калинівці Вінницької області виявлено та вилучено 3 тис. 746 вибухонебезпечних предметів.