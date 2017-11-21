За прошедшую неделю на пожарах погибло 35 человек

"С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 217 чрезвычайные события, которые обеспечены реагирования подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 37 человек. Ликвидировано 819 пожаров, спасено на пожарах 33 человека и не допущено уничтожение огнем 342 здания и 44 ед. техники. На пожарах погибло 35 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 323 тыс. грн ", - говорится в сообщении

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Также в ведомстве сообщают, что "в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 292 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 4675 взрывоопасных предметов времен прошлых войн".

"В течение недели на водных объектах погибло 11 человек", - проинформировал ГСЧС.

Напомним, в ходе проведения работ по гуманитарному разминированию в Калиновке Винницкой области обнаружено и изъято 3 тыс. 746 взрывоопасных предметов .