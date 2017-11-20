У районі Калинівки вилучено понад 3,7 тис. вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У ході проведення робіт з гуманітарного розмінування в Калинівці Вінницької області виявлено та вилучено 3 тис. 746 вибухонебезпечних предметів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"Станом на 7 год. 20 листопада зведеним піротехнічним загоном ДСНС обстежено 30 тис. 387 га території, залишається обстежити – 13 га. Виявлено та вилучено 3 тис. 746 вибухонебезпечних предметів. Виконано 501 заявку від населення", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що до ліквідації надзвичайної ситуації залучено 727 чол. та 148 од. тех., з них від ДСНС 43 чол. та 16 од. тех.
Нагадаємо, 26 вересня близько 22:00 на військових складах населеного пункту Калинівка на Вінниччині сталася пожежа.
Як повідомляв УНН, ДСНС до кінця листопада планує завершити розмінування території арсеналу в Калинівці.