В районе Калиновки изъято более 3,7 тыс. взрывоопасных предметов

"По состоянию на 7 ч. 20 ноября сводным пиротехническим отрядом ГСЧС обследовано 30 тыс. 387 га территории, остается обследовать - 13 га. Обнаружено и изъято 3 тыс. 746 взрывоопасных предметов. Выполнено 501 заявку от населения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 727 чел. и 148 ед. тех., из них от ГСЧС 43 чел. и 16 ед. тех.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар.

Как сообщал УНН, ГСЧС до конца ноября планирует завершить разминирование территории арсенала в Калиновке.