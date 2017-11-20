У Черкасах шестирічний хлопчик впав у каналізаційний колодязь
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Черкасах шестирічний хлопчик впав у відкритий оглядовий колодязь, прокуратура розпочала провадження за фактом загибелі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.
Шестирічний хлопчик у п'ятницю 17 листопада впав у відкритий оглядовий колодязь, що поблизу перехрестя вулиць Чигиринська-Подолінського в Черкасах.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 (службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, а саме смерть малолітньої особи) КК України.
Правоохоронці проводять заходи для повного дослідження обставин загибелі дитини, зокрема допитують очевидців події, встановлюють осіб, у віданні яких перебуває ненакритий люком технологічний колодязь та які допустили службову недбалість під час його обслуговування.
Як повідомляв УНН, на Львівщині літній чоловік загинув, упавши у відкритий каналізаційний колодязь.